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23 Tem 2020 - 14:57- Gündem G: 23 Tem 2020 - 15:05

Ayasofya’nın imamları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz.Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: " Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz.Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı.

23 Tem 2020 - 14:57 İHA Ankara- Gündem

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