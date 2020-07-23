23 Tem 2020 - 14:57- Gündem

Ayasofya’nın imamları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz.Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı.