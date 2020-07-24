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24 Tem 2020 - 08:50- Gündem

YAŞ Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan YAŞ Kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılırken Orgeneral Musa Avsever’in rütbe bekleme süresinin ise 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general, 4 amiral ve 51 albay, 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı ise tümgeneralliğe yükseltildi.

Albaylar Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sebahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akkurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erkan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdülkadir Fehmi Bilgin ve Kadir Eğriboyun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiral, Tümamiral Aydın Şirin koramiral, Tuğamiral Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiral oldu.

Ayrıca, Albaylar Ramazan Özoğul, İsmail Güldoğan, Nejat İnanır, Hüseyin Tığlı, Burak Akçay, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk ve Mustafa Saygılı tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup Tuğgenerallerden Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneral olurken Albay olan Hakan Çanlı, Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart, Hayrettin Koca, Mete Kuş, Serhat Mehmet Orus, Haldun Taşan, Ercan Erzincan ve İbrahim Galip de tuğgeneralliğe yükseltildi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

24 Tem 2020 - 08:50 İHA Ankara- Gündem

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