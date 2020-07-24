Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokakta meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 4.yardım sokaktaki evde yaşayan Savaş Güneş (26) ile Cansu.K’nın yanına giden baba Murat K. burada dünürü Ecevit Güneş (45) ile karşılaştı. Bir araya gelen iki dünür bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cansu K ile Savaş Güneş iki tarafınında sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmeyen iki dünür tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit Güneş’e ateş açtı. Babasını kanlar içinde gören Savaş Güneş iddiaya göre, Murat K‘nın üstüne atlayarak birden boğuşmaya başladı. Ardından yanında bulundurduğu silahla Murat K Savaş Güneş’de ateş etti. Salahla vurulan Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de bacağından ve kafasından yaralanırken şüpheli Murat K. da evden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
DIŞARIDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Dışarıda sinir krizi geçiren Cansu K ’’ Babam öldü, eşim yaralandı yetişin ambulans çağırın dedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken, Savaş Güneş ise ağır yaralandı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.