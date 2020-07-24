10 yıl önce bugün neler oldu? - 24 Temmuz 2020

ERDOĞAN BİNGÖL’DE HASTANE AÇILIŞI YAPTI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bingöl’de düzenlediği referandum mitinginin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Sevgi Evleri’nin açılışını yaptı.
Erdoğan, hükümetleri döneminde sağlık hizmetleri konusunda Bingöl’e 103 trilyon harcandığını söyledi.
DENİZ BAYKAL’DAN KIRAÇ’A AYRAN İKRAMI
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal memleketinde yayıkla ayran yaptı.
50 kiloluk yoğurdu ayrana dönüştüren Baykal, ayranı ilk olarak şarkıcı Kıraç’a ikram etti.
ORMAN GENEL MÜDÜRÜNDEN ANİ DENETİM
Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, Balıkesir ve Edremit Körfezi’nde ani denetimler yaptı.
Bölgeyi önce havadan denetleyen Kahveci arazöz kullandıktan sonra ağaçlara köpük sıkıp tatbikat yaptı.
DÜNYANIN EN HIZLI ARACI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Saatte 1609 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara aracı Londra’da görücüye çıktı.
13 metre uzunluğundaki araç tam 6,5 ton ağırlığında. Aracın bu hıza ulaşabilmesi için üç ayrı motor kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.