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24 Tem 2020 - 09:20- Gündem G: 24 Tem 2020 - 09:23

10 yıl önce bugün neler oldu? - 24 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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ERDOĞAN BİNGÖL’DE HASTANE AÇILIŞI YAPTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bingöl’de düzenlediği referandum mitinginin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Sevgi Evleri’nin açılışını yaptı.

Erdoğan, hükümetleri döneminde sağlık hizmetleri konusunda Bingöl’e 103 trilyon harcandığını söyledi.

DENİZ BAYKAL’DAN KIRAÇ’A AYRAN İKRAMI

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal memleketinde yayıkla ayran yaptı.

50 kiloluk yoğurdu ayrana dönüştüren Baykal, ayranı ilk olarak şarkıcı Kıraç’a ikram etti.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜNDEN ANİ DENETİM

Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, Balıkesir ve Edremit Körfezi’nde ani denetimler yaptı.

Bölgeyi önce havadan denetleyen Kahveci arazöz kullandıktan sonra ağaçlara köpük sıkıp tatbikat yaptı.

DÜNYANIN EN HIZLI ARACI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Saatte 1609 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara aracı Londra’da görücüye çıktı.

13 metre uzunluğundaki araç tam 6,5 ton ağırlığında. Aracın bu hıza ulaşabilmesi için üç ayrı motor kullanıldı.  

24 Tem 2020 - 09:20 İHA İstanbul- Gündem

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