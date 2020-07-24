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24 Tem 2020 - 10:48- Gündem G: 24 Tem 2020 - 10:49

ATO Ev Sahipliğinde Büyük Türkiye Orkestrası Projesi’nin Açılışı Yapıldı

Pandemi nedeniyle kültür, sanat ve eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüremeyen Roman müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen Roman Müzisyenler #MüzikHayattır Büyük Türkiye Orkestrası projesinin açılış töreni Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde yapıldı.

Elif Duman
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Pandemi nedeniyle kültür, sanat ve eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüremeyen Roman müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen Roman Müzisyenler #MüzikHayattır Büyük Türkiye Orkestrası projesinin açılış töreni Ankara Ticaret Odası ( ATO) ev sahipliğinde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen projenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve proje koordinatörü İzmir Milletvekili Cemal Bekle katıldı.

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ’DAN ATO’YA TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında turizm ve kültür-sanat dünyasının pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Roman müzisyenlerin kültür-sanat hayatının kıymetli parçaları olduğunu ifade eden Yavuz, Bakanlık olarak Roman vatandaşları her zaman desteklediklerini söyledi. Yavuz, “Bakanlığımız geçen yıl Roman çocuklarımızla çok güzel bir çalışma yapmıştık. Bu alanda da bir atılım yapmak istedik. Dijital boyutu da olan bir proje tasarladık. Bakanlık olarak bunu desteklemekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. ATO Başkanı ve ATO yönetimine projemize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odaları’nın projelere verdiği desteklerin önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, “İllerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları çok önemli. Projelerimize destekleri çok kıymetli. Ben en büyük teşekkürü müzisyenlerimize yapmak istiyorum. Onlar her koşulda müzik üretmeye, sanat üretmeye devam ediyorlar. Biz de Bakanlık olarak her koşulda onları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

ATO BAŞKANI BARAN

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında projeye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek büyük çoğunluğu sektörde serbest olarak çalışan Roman müzisyenlerin pandemi sürecinde işlerinin durduğunu belirtti.

Projenin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade eden Baran, proje kapsamında belirlenen 20 il arasında Ankara’nın da yer aldığını söyledi. Baran,  ATO’da verilen ilk konserle Ankara’dan başlayan proje sayesinde Roman müzisyenlerin sosyal medyada performans sergileme imkânı bularak desteklenmiş olacağını kaydetti. Baran, “Kültürü, müziği ve dansıyla kültürümüze, ekonomimize, ticaretimize, hayatımıza her dönem önemli katkılar yapmış Roman kardeşlerimize sağlanacak bu desteğin bir parçası olmak bizim için çok büyük anlam taşıyor.” dedi.

İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise konuşmasında projeye ev sahipliği yaptığı için ATO Başkanı Baran’a teşekkür etti.

Roman müzisyenlerin müzik performansıyla devam eden törene Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci katıldı.

24 Tem 2020 - 10:48 Ankara- Gündem

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