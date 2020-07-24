Başkanlar Alper Taşdelen’in acısını paylaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, 11 Temmuz’da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Temmuz’da babası eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’i kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Taşdelen'i acılı günlerinde yalnız bırakmayan İmamoğlu ve Soyer Taşdelen'e başsağlığı dilediler.

İmamoğlu ziyaretinde, “Kıymetli Başkanımıza ve Çankaya halkına başsağlığı diliyorum. Kurultay öncesi Ankara’ya gelişimizde ziyaret etmek istediğimiz iki ilçe oldu; Çankaya ve Yenimahalle. İkisi de aslında İstanbul’un kalbi. Oradaki güzel izler, güzel işler bizi de mutlu ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret etmiştim. Ama bu iki ilçemizi ziyaret edememiştim. Nice başarılara beraber imza atmak istediğimiz arkadaşlarımızdan birisi kıymetli Alper Başkan. Yolu açık olsun hepimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Ben de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Biz de değerli başkanlarımızın başarılarıyla gerçekten gurur duyuyoruz. İstanbul’un çok güzel hizmetlere kavuştuğunu görüyoruz. Nice değerli hizmetlere, eserlere de kavuşacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu Taşdelen’e İstanbul Kitapçısı’ndan yayınladıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Kurtuluş Mücadelesini anlatan “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” eserini armağan etti. Taşdelen de İmamoğlu’na Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı anısına hazırlanan üzerinde kalpaklı Atatürk resmi bulunan Ankara taşı hediye etti.

TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ’DEN TAZİYE ZİYARETİ

Öte yandan önceki gün de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun da eşlik ettiği Tunceli ilçeleri Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek Belediye Başkanlarını taziye ziyaretinde konuk etti.

Başkan Taşdelen, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı. Başsağlığı dileyen TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Taşdelen’in acısını paylaştı.