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24 Tem 2020 - 15:25- Asayiş G: 24 Tem 2020 - 15:36

Ünlü inşaat firması hakkında suç duyurusu: “Çifte finansman sağladılar”

Teknik Yapı isimli inşaat firması yetkilileri hakkında Fikirtepe’deki projesi kapsamında sattığı daireyi bir başkası lehine 21 milyon lira bedelle ipotek ettirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet dilekçesinde, firmanın tek taşınmaz üzerinde çifte finansman sağladığı ve haksız bir kazanç elde ettiği belirtildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Filipinler’de yaşayan Derya Sinanoğlu Çelik, 4 Şubat 2015 tarihinde Teknik Yapı isimli inşaat firmasının Fikirtepe’deki ‘Concord İstanbul’ projesi kapsamında 612 bin lira karşılığında daire satın aldı. Konutun 2017 yılı Mayıs ayına kadar tesliminin sağlanması ve tapuda mülkiyet devrinin yapılması gerektiği halde devir işlemi yapılmadı. Derya Sinanoğlu Çelik, parasını ödediği dairenin tapusunu beklerken, dairenin 21 milyon lira bedelle üçüncü bir şahıs lehine ipotek edildiğini öğrendi. Bunun üzerine durumun düzeltilmesi amacıyla Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihtarname gönderildi ancak şirket tarafından herhangi bir işlem yapılmadı.

YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ardından avukatı Ömer Can Yılmaz aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Çelik, inşaat firması yetkilileri hakkında şikayetçi olarak ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açılmasını istedi.

“MÜVEKKİLDEN HABERSİZ İPOTEK EDİLMİŞ”

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Söz konusu taşınmaza ilişkin tüm bedel müvekkil tarafından önceden ödenmesine rağmen Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kötü niyetli ve kasti hareket edilerek sözleşmede devri vaat edilen tapu üzerine başka bir şahıs lehine müvekkilden habersiz ipotek tesis edilmiştir. Müvekkil sürekli olarak işlemlerin devam ettiği söylenerek oyalanmıştır. Müvekkile tapunun devri bilinçli olarak sağlanmamıştır” denildi.

“Çifte finansman elde etmiştir”

Dilekçenin devamında, “Şirket tarafından tek tapu üzerinden hem müvekkilden peşin ödeme alınması hem de üçüncü şahsa ipotek verilmesi ile tek taşınmaz üzerinden çifte finansman sağlanmış olup, müvekkil aleyhinde olacak şekilde haksız bir kazanç sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Şikayet üzerine firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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24 Tem 2020 - 15:25 İHA İstanbul- Asayiş

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