Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sultan Mehmet türbesi ziyareti ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabi çok önemli bir aşkın aslında mahsulü idi. Bunu gerçekleştirmek, içerideki bütün ibadeti diyanet işleri başkanlığımız organizesiyle gerçekleştirdi. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımız’ın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu çalışmaları ile beraber Ayasofyamızı çok daha farklı çok daha anlamlı bir yapıla kavuşturmuş olacağız. Hep beraber emeği geçen tüm kardeşlerime gerek burada yargının tavrına, gerek cumhur ittifakı olarak tavrımıza birlik beraberlik içinde devamını Allah’tan diliyorum" şeklinde konuştu.
24 Tem 2020 - 15:36- Gündem Güncelleme: 24 Tem 2020 - 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza kaç kişinin katıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.