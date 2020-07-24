Somali Türk Görev Kuvveti’nde mezuniyet heyecanı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ile temel askerlik eğitimini müteakip 6 hafta süreli tamamlayıcı komando eğitimi almak üzere Isparta’ya gönderilecek 5’inci Piyade taburunun Türkiye’ye uğurlama töreninin Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 71 subay ve 88 astsubayın mezun olduğu söz konusu törene; Somali Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi, Somali Savunma Bakanı, Somali Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetler Temsilcisi, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı ve Somali’de bulunan Türk Kurumları Temsilcileri katıldı.

(İHA)