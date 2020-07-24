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24 Tem 2020 - 18:09- Gündem

Somali Türk Görev Kuvveti’nde mezuniyet heyecanı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı tarafından eğitimleri tamamlanan, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ile temel askerlik eğitimini müteakip tamamlayıcı komando eğitimi almak üzere Isparta’ya gönderilecek 5’inci Piyade taburunun Türkiye’ye uğurlama töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ile temel askerlik eğitimini müteakip 6 hafta süreli tamamlayıcı komando eğitimi almak üzere Isparta’ya gönderilecek 5’inci Piyade taburunun Türkiye’ye uğurlama töreninin Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 71 subay ve 88 astsubayın mezun olduğu söz konusu törene; Somali Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi, Somali Savunma Bakanı, Somali Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetler Temsilcisi, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı ve Somali’de bulunan Türk Kurumları Temsilcileri katıldı.

(İHA)

24 Tem 2020 - 18:09 İHA Ankara- Gündem

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