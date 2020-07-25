Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 ABK 365 plakalı Ford Tourneo Connect marka araç, Araklı ilçesi Kalecik mevkiinde önünde seyretmekte olan çay yüklü kamyona hızla arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım dururken, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulunduğu öğrenildi. Kazada araçta bulunan bir köpekte de hayatını kaybederken, ölen şahısların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.
25 Tem 2020 - 09:27- Asayiş Güncelleme: 25 Tem 2020 - 09:46
Feci kaza! Araç kamyona arkadan çarptı: 4 ölü
Trabzon’un Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.