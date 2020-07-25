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25 Tem 2020 - 11:58- Belediyeler G: 25 Tem 2020 - 12:06

Çiğdem yüzme havuzunda sona gelindi... Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesinde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun çalışmaları sürüyor. Bu yıl yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesinde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun çalışmaları sürüyor. Bu yıl yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde inşa ettiği yüzme havuzunda çalışmalarına hız verdi. Belediye, Birlik Mahallesinde yaklaşık 2 yıl önce halkın hizmetine sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımını sürdürdüğü yüzme havuzunu da Eylül ayında hizmete açacak. Havuzun kaba inşaatı tamamlanarak, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Yarı olimpik standartlarda inşa edilen havuz, içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşuyor.  15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.

Birlik Mahallesinde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Yakında halkımızın hizmetine açacağız. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak” diye konuştu.
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25 Tem 2020 - 11:58 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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