Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Çarşamba günü gerçekleşen düğün etkinliği sonrasında bazı davetlilerde Korona virüs belirtileri görüldü. Yapılan testler sonrasında 4 kişide Covid 19 tespit edilirken harekete geçen filyasyon ekipleri aralarında Almanya’dan gelen vatandaşların da olduğu yakın temaslı kişilere izolasyon uygulanmasını sağladı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşlardan birisinin oğlunun bugün düzenlenecek nişan töreninin iptal edildiği, aynı şekilde izole altında olan bir vatandaşın ise şehir dışında oğlu için düzenlenecek nişan törenini iptal ettirdiği öğrenildi.
25 Tem 2020 - 12:37- Asayiş Güncelleme: 25 Tem 2020 - 12:46
Düğünde koronavirüs görüldü, 2 nişan iptal edildi
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 4 gün önce gerçekleşen düğün sonrasında 4 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Virüs dolayısıyla birisi Tokat il merkezi diğeri ise şehir dışında olan 2 nişan merasimi iptal edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.