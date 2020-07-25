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25 Tem 2020 - 20:50- Gündem G: 25 Tem 2020 - 21:16

Günün özet Haberleri -25 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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“Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 103 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii’nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.

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Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi’nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek," Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan Bayram müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.

25 Tem 2020 - 20:50 İHA Ankara- Gündem

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