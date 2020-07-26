Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi hakkında bir açıklama yaptı. Topçu, “Danıştay’ın kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteği ve Cumhurbaşkanımızın tarihe geçen yüksek iradeleri ile egemen bir devlet olarak Türk-İslam Alemine, bir hakkın ve hukukun teslimini yapıp tarihi bir gün yaşattık. Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti. Rabbim nasip etti, bizzat şahit olup, yaşama bahtiyarlığına eriştik. Ayasofya-i Kebir Camii hakkını ve hukukunu iade almış, artık hak yerini bulmuştur. Bu ‘kutlu açılış’ ile bir hakkın ve hukukun iadesine vesile olan Cumhurbaşkanımıza, destekleri ve katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, duaları ve gözyaşları ile bu günleri hasretle bekleyenlere selamlarımı sunuyor, Rabbime hamd ediyorum” ifadelerine yer verdi.
26 Tem 2020 - 00:18- Gündem
“Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti”
Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, Ayasofya’nın Camiye dönüştürülmesi hakkında, “Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.