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26 Tem 2020 - 09:42- Asayiş G: 26 Tem 2020 - 10:01

23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 4 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti. Cinnet getirdiği ileri sürülen gencin arkadaşları tarafından verilen çelişkili ifade üzerine polis ekiplerince cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre annesi evde olmayan genç arkadaşlarını evine davet etti. 4 arkadaş ikamette buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle U.A.Y.’nin (23) banyoda bulunan duşa kabini kırdığı, duvarlara kafa attığı ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, sakinleştirmek istedikleri arkadaşlarının koridorda hayatını kaybettiğini ileri sürdüler.

ÖLEN GENCİN ARKADAŞLARINDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ölen gencin arkadaşları, Yörük’ün koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra polisi aradıklarını ifade ettikleri fakat olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde U.A.Y.’nin ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saatlik süre geçtiği ileri sürüldü. Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin ölüm olayının ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü ifade ettiği öğrenilirken, gençlerin ölen arkadaşlarının telefonundan 112’yi araması ve çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Gencin sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gençler polis ekiplerince emniyete götürülürken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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26 Tem 2020 - 09:42 İHA İzmir- Asayiş

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