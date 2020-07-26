Sayıları hızla artıyor

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu’nda üretim faaliyetleri tamamlanarak 2020 yılı kafese alım işlemleri sona erdi. Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, üreme dönemlerinin sona ermesiyle birlikte yeniden kafeslerine alındı.
Üreme dönemindeki başarılı çalışmalar sonucunda ciddi bir başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük bir artış yaşandı. Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu’nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bireyin elde edildiği 2020 yılında istasyona toplam 68 adet yeni yavru birey katıldı. Yeni bireylerle birlikte istasyondaki kelaynak sayısı 285’e ulaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.