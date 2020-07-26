10 yıl önce bugün neler oldu? - 26 Temmuz 2020

BERAT GECESİ İDRAK EDİLDİ
Berat Gecesi tüm islam aleminde huşu içinde idrak edildi.
Ülke genelinde camileri dolduran müminler, ellerini semaya açıp kurtuluş için dua etti.
KALE GRUBU 160 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ
Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulu bulunan Kale Grubu, 53. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sünnet şöleni düzenledi.
Fabrika çalışanı ve yöre halkından 150 ailenin çocuğu toplu olarak sünnet ettirildi.
Kale Grubu Şirketleri Onursal Başkanı İbrahim Bodur, çocuklara altın, kol saati ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
20 DAKİKALIK YAĞMUR BANDIRMA’YA YETTİ
Bandırma’da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.
20 dakika etkili olan sağanak yağmur nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.
ANTALYA’DA 4,1’LİK DEPREM ANI KAMERADA
Antalya 4,1’lik depremle sallandı.
Deprem anı bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.