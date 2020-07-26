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26 Tem 2020 - 11:15- Gündem G: 26 Tem 2020 - 11:23

10 yıl önce bugün neler oldu? - 26 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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BERAT GECESİ İDRAK EDİLDİ

Berat Gecesi tüm islam aleminde huşu içinde idrak edildi.

Ülke genelinde camileri dolduran müminler, ellerini semaya açıp kurtuluş için dua etti.

KALE GRUBU 160 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulu bulunan Kale Grubu, 53. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sünnet şöleni düzenledi.

Fabrika çalışanı ve yöre halkından 150 ailenin çocuğu toplu olarak sünnet ettirildi.

Kale Grubu Şirketleri Onursal Başkanı İbrahim Bodur, çocuklara altın, kol saati ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

20 DAKİKALIK YAĞMUR BANDIRMA’YA YETTİ

Bandırma’da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

20 dakika etkili olan sağanak yağmur nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

ANTALYA’DA 4,1’LİK DEPREM ANI KAMERADA

Antalya 4,1’lik depremle sallandı.

Deprem anı bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

26 Tem 2020 - 11:15 İHA İstanbul- Gündem

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