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26 Tem 2020 - 15:18- Gündem

MSB’den Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

MSB: "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz."
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(İHA)

26 Tem 2020 - 15:18 İHA Ankara- Gündem

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