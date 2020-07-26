26 Tem 2020 - 15:18- Gündem

MSB’den Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

MSB: "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz."