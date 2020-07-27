Kan Donduran Cinayet! Eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.