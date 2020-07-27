Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 12:03- Gündem

Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı müjdesi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler korona virüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.
mask

Adalet Bakanlığı’ndan ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi. Bakanlık, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde mahkumlarla aileleri buluşturma kararı aldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek. Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyeler 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere görüş izni verilmeyecek. Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ceza infaz kurumlarına girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesini için tedbir alınacak.

(İHA)

27 Tem 2020 - 12:03 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
Somali Türk Görev Kuvveti’nde mezuniyet heyecanı mask
Somali Türk Görev Kuvveti’nde mezuniyet heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza kaç kişinin katıldığını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza kaç kişinin katıldığını açıkladı
Ayasofya Alman basınında: "Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu" mask
Ayasofya Alman basınında: "Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu"
ATO Ev Sahipliğinde Büyük Türkiye Orkestrası Projesi’nin Açılışı Yapıldı mask
ATO Ev Sahipliğinde Büyük Türkiye Orkestrası Projesi’nin Açılışı Yapıldı
10 yıl önce bugün neler oldu? - 24 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 24 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi mask
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı mask
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber mask
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber mask
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber mask
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber
İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın - Video Haber mask
İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL