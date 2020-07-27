Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27’de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36’da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi.
Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.