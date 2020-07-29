MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi."
29 Tem 2020 - 14:48- Gündem Güncelleme: 29 Tem 2020 - 14:50
Türkiye ile Amerika’dan Akdeniz’de deniz eğitimi
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.