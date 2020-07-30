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30 Tem 2020 - 13:25- Gündem G: 30 Tem 2020 - 13:26

Valilikten Flaş açıklama! Toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşma yapılmayacak!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bazı etkinliklerin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bazı etkinliklerin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu mezarlık ziyaretlerinin yapılmaması, bireysel yapılacak mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için ziyaretlerin arife ve bayramın birinci günü haricindeki diğer günlere yayılması, şartlar uygunsa mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılması, bu faaliyetler esnasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına, denetim amacıyla mezarlıklarda belediye zabıtasının görevlendirilmesine karar verildi."

Kararda, bayram namazı ve bayramın birinci günü cuma namazının kılınması için vatandaşların açık alanlara yönlendirileceği vurgulanarak, "Vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden en arka saftan başlayarak camiden ayrılmalarına, cami içerisinde ve çıkışında toplu bayramlaşmaya müsaade edilmemesine, bayram süresince toplu bayramlaşma ve resmi bayramlaşma törenleri, taziye, hasta ziyaretleri, mevlit gibi etkinliklerin yapılmamasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kesim yerlerinde toplu ikramlara ve etkinliklere izin verilmeyeceği bilgisi yer aldı.

30 Tem 2020 - 13:25 AA Sakarya- Gündem

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