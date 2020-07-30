Bu Kaçıncı Ceset! Ankara Mogan Gölü'nde Bir Kadın Cesedi Daha Bulundu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu. Mogan Gölü'nde daha önce de bu tür olayların yaşanması akıllarda soru işareti bıraktı. Yapılan çalışmalar sonucunda dalgıç polisler tarafından gölden çıkarılan kadının cesedi otopsi için morga götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde devriye gezen güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi ile ortaya çıktı. Sudaki kadın cesedini gören güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Mogan Gölüne gelen dalgıç polisler cesedi gölden çıkardı.

Gölden çıkarılan kadın cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemelere göre vücudunda yara ve darp izleri bulunmayan ceset, savcı incelemesi ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kadının ölüm sebebi ve kimliğini belirlemek adına çalışmalar başlatıldı.