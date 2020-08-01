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01 Ağu 2020 - 07:55- Belediyeler G: 01 Ağu 2020 - 07:56

Son dakika: TikTok'a bir yasak daha! Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump: "TikTok’u ABD'de yasaklayacağız"
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi. Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

01 Ağu 2020 - 07:55 AA Ankara- Belediyeler

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