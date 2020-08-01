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01 Ağu 2020 - 09:33- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 09:34

Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Divriği ilçesi Çiğdemli köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

01 Ağu 2020 - 09:33 AA Sivas- Gündem

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