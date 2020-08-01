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01 Ağu 2020 - 15:22- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 15:24

Kurban sahipleri görünce şok oldu! Kesildikten sonra gerçek ortaya çıktı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın eti imha edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın eti imha edildi.

Elbistanhöyüğü Mahallesinde Adem Eroğlu ile 5 arkadaşı tarafından üç ay önce alınan büyükbaş hayvan, kesildikten sonra kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıklar fark edildi.

Durumun bildirilmesiyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için İslahiye Belediyesi ekiplerini çağırdı. Ekipler, usulüne uygun olarak hayvanı iş makinesi yardımıyla toprağa gömerek, üzerine kireç döktü.

Eroğlu, veterinerin kurban etinin yenmeyeceğini söylediğini belirterek, "6 hisseli kurbanı 14 bin liraya almıştık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde böyle değişik şeyler çıktı. Kurban alırken mutlaka veterinere detaylı kontrol ettirmeden almamak gerekiyor." diye konuştu.

01 Ağu 2020 - 15:22 AA Gaziantep- Gündem

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