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01 Ağu 2020 - 16:16- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 16:17

O ilde 80 ev karantinaya alındı

Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu kişilerin oturduğu binalardaki 80 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

01 Ağu 2020 - 16:16 AA Kayseri- Gündem

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