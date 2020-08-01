O ilde 80 ev karantinaya alındı

Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu kişilerin oturduğu binalardaki 80 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.



