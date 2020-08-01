O ilde 80 ev karantinaya alındı

Kayseri'de 80 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu kişilerin oturduğu binalardaki 80 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.