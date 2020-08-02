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02 Ağu 2020 - 12:16- Belediyeler G: 02 Ağu 2020 - 12:17

ASKİ’den barajlarda alg patlamasını önlemek için yoğun mücadele

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda alg (su yosunu) patlamasını önlemek için yoğun mücadele yürütüyor.

Elif Duman
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda alg (su yosunu) patlamasını önlemek için yoğun mücadele yürütüyor. Koku ve tadı bozarak suyun kalitesini tehdit eden, insan ve çevre sağlığına zarar veren mavi-yeşil alglerin (siyanobakteriler) artışını engellemek için Ankara barajlarında düzenli şekilde algisit uygulaması yapılıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, sudaki oksijeni tüketen,suyu kirleten, balık ölümlerine neden olan ve aşırı çoğalmaları durumunda insan sağlığını tehdit eden siyanotoksin salgılayan alglere karşı adeta savaş açtı.

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi ve ASKİ Su Arıtma Dairesi ekipleriyle birlikte Kurtboğazı Barajı’nda alg incelemesinde bulundu. 92 milyon metreküp su kapasitesi bulunan baraja botla açılan ekipler, özel ilaçlama aparatı ile baraja alg büyümesini önleyen  kimyasal karıştırdı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTTIRIYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bozoğlu, küresel ısınmaya bağlı olarak son zamanlarda göl ve barajlarda alglerin hızla çoğaldığına dikkati çekti. Bozoğlu, Kurtboğazı Barajı’na karıştırılan kimyasalın dozajı doğru ayarlandığı takdirde balık ve diğer canlılara zarar vermediğini hatta balıkların solungaçlarında bulunan parazitleri önlediğini belirtti.  Sucul ortamda yaşayan canlıların beslenmek için alglere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bozoğlu, “Bu nedenle çalışma yaparken alg faunasının yok olmasını değil, suda dengeli şekilde bulunmasını istiyoruz” dedi. 

SES SİSTEMİ İLE ALGLER STRES ALTINDA TUTULUYOR

Bozoğlu, ayrıca algisit çalışmasının içme suyu arıtma tesislerinin yükünü azaltarak maliyeti düşürdüğünü ve daha lezzetli su elde edilmesini sağladığını söyledi. 

İlaçlamanın yanı sıra kurulan ses sistemi ile de alglerin stres altında tutularak büyümelerinin önlendiğini anlatan Bozoğlu, şöyle konuştu:

“Su kaynaklarımızdaki kirliliğin önlenmesi, var olan kirliliğin de giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin birçok kentinde içme suyu kaynaklarında alg patlaması olmasına rağmen Ankara’da ASKİ’nin yaptığı çalışmalar sonucunda herhangi bir alg patlaması yaşanmasına izin vermeden süreci yönetiyoruz. Bütüncül bir perspektif ile teknik bir çalışma yürütülüyor barajlarımızda. Bu konuda yüzde 100 oranına yakın bir sonuç elde edebiliyoruz. Hedefimiz ASKİ’nin elde ettiği bu birikimin Türkiye’nin birçok bölgesine taşınması.”
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02 Ağu 2020 - 12:16 Ankara- Belediyeler

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