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03 Ağu 2020 - 10:10- Gündem G: 03 Ağu 2020 - 10:11

Bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve yeni kararlar alındığı belirtildi.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, Çayıralan Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayıralan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çayıralan Mahallesi'nde 2 Ağustos 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

03 Ağu 2020 - 10:10 AA Ordu- Gündem

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