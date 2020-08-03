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03 Ağu 2020 - 14:46- Gündem G: 03 Ağu 2020 - 14:47

26 ev daha karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Hocaömer, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerinde 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

03 Ağu 2020 - 14:46 AA - Gündem

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