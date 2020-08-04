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04 Ağu 2020 - 10:04- Belediyeler G: 04 Ağu 2020 - 10:05

Ankara'da ikinci el ve sıfır eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin yüreğine dokunan, hayatını kolaylaştıran ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkent’te yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma çağrılarına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hayırseverlerden teslim aldığı sıfır veya ikici el kullanılabilir eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak kardeşlik köprüsünün bir parçası olabilir.

“İyilik bulaşıcıdır” sloganıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve ülke sınırlarını aşan “6 Milyon Tek Yürek”  ile “Afiyet Ver” kampanyası hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, devam eden toplumsal dayanışma projeleri de ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

İYİLİKTE BAŞKENT ZİRVEYİ ZORLUYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayırsever vatandaşların bağışladığı ikinci el ya da sıfır eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Evlerinde kullanabilir durumdaki beyaz eşyadan mobilyaya kadar birçok eşyayı ihtiyaç sahiplerine Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ulaştırmak isteyen vatandaşlar “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak bu bağışı gerçekleştirebiliyor.

Başkent son dönemde düzenlenen toplumsal dayanışma kampanyaları ile yardımlaşmada zirveyi zorlarken, hayırseverlerin yaptığı eşya yardımının dışında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla satın alınan sıfır eşyalar da ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor.

Aralarında ikinci el ya da sıfır beyaz eşyadan koltuk takımına, elektronik eşyadan mobilyaya kadar çok sayıda eşyayı hayırseverlerin evinden alarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar taşıyan Büyükşehir Belediyesi nakliye hizmetini ücretsiz karşılıyor.

DOĞAL AFET MAĞDURLARINA DA EŞYA YARDIMI

Bağışçıların adreslerinden teslim alınan ikinci el eşyalar Büyükşehir’e ait depoda temizlenerek bakım ve onarımdan geçirilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın, sel ve doğal afet yaşamış olan Başkentlilere de eşya yardımında bulunuyor.

Ankara’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde evini su basan ve eşyaları kullanılamayacak durumda olduğu için eşya yardımı başvurusunda bulunduğunu belirten Nimet Alçı, Büyükşehir Belediyesinin desteğine şu sözlerle teşekkür ediyor:

“Evimizi omuz hizasına kadar sel bastı. Eşyalarımız kullanılmayacak duruma geldi. Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptık, bize kucak açtılar. 25 gün Şefkat Evi’nde kaldık. Ellerinden geleni yaptılar. Şu an eşyalarımız geldi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

YARDIM YAPMAK BİR TELEFON KADAR YAKIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eşya yardımı yapmak veya yardım almak isteyen vatandaşlar arasında kardeşlik köprüsü görevi görüyor.

Hayırseverler hafta içi 08.00-17.00, Cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak eşya yardımında bulunurken, eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar da;

-Fakirlik ilmühaberi,

-Kira kontratı,

-Aile beyannamesi,

-SGK maaş dökümü,

-Tapu kaydı,

-Araç kaydı,

-İtfaiye raporu

-Öğrenci belgesi,

-Şehitlik veya Gazilik belgesiyle Etlik Osmanlı İş Merkezi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gıda ve Yardım Dağıtım Merkezine başvuru yapabilir.

04 Ağu 2020 - 10:04 Ankara- Belediyeler

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