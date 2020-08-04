Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.