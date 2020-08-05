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05 Ağu 2020 - 10:46- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 10:50

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan son dakika açıklaması!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

05 Ağu 2020 - 10:46 AA Ankara- Gündem

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