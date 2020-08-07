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07 Ağu 2020 - 15:35- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 15:36

Bakanlıktan yeni genelge... Cumartesi ve pazar gününe dikkat!

Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Öte yandan, yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık kalabalık halinde bir araya geldiği ifade edilen genelgede, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumda bulaşıcılığı çok yüksek olan koronavirüsün yayılım hızını artırdığı bildirildi.

Genelgede, bugün, yarın ve 9 Ağustos Pazar günü, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi.

- Tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek

Bu kapsamda, tüm il ve ilçelerdeki her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamında (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü gibi), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koronavirüs tedbirlerine bakılacak.

Denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.

- Denetimlerde sivil kıyafetli personel tercih edilecek

Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya gibi işletmelerin denetimi, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce gönderilen genelgelerle belirlenen koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak.

Denetimler, aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden yapılabilecek şekilde planlanacak.

Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personel tercih edilecek.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Daha önceden en az iki defa kurallara aykırılık tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası verilen işletmelerde, bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde, 30 Temmuz 2020 tarihli genelge hükümlerine göre, 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.

07 Ağu 2020 - 15:35 AA Ankara- Gündem

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