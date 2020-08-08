Şok! Siyah Beyazlılarda deprem! Ünlü teknik adamın görevine son verildi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, üst üste kazanılan 9 şampiyonluğun sonuncusunda emeği bulunan 61 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.
Ligde şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon takımına elenerek, turnuvaya erken veda etmişti.
Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Chelsea kulüplerini çalıştıran Sarri, geçen sene Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçilen İtalyan teknik adam, 2018-19 sezonunda Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.