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09 Ağu 2020 - 13:18- Gündem G: 09 Ağu 2020 - 13:19

Koronavirüs sonrası işsiz kalan genç kendi projesiyle köşeyi döndü!

Bursa'dan pandemi sürecinde Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesine dönen mühendis Yekta Ürün, kurduğu serada domates üretecek Ürün: "Amacım teknolojiyi tarımla birleştirebilmek. Buradaki insanlara rol model olmak istiyorum"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'dan pandemi sürecinde memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine dönen Yekta Ürün, devlet desteğiyle sera kurdu.

Bursa'da çalıştığı fabrikadan ayrılan ve memleketine dönme kararı alan 27 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi Ürün, beldede GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Uludere Seracılık ile Kendi Üretiyor Projesi"ne başvurdu.

Projesi onaylanan ve yüzde 70 hibe desteği alan Ürün, kiraladığı 16 dönüm arazinin 5 dönümünde domates üretmek için sera kurdu.

Ürün, AA muhabirine, ekolojik tarım yapmak istediğini belirterek, başvurusunun kabul edilmesi üzerine devlet desteğiyle sera kurduğunu söyledi.

"Amacım teknolojiyi tarımla birleştirebilmek." diyen Ürün, şunları kaydetti:

"Bunu yaptığınızda verimi yükseltmiş olursunuz. Zirai ilaç, kimyasal kullanmadan tamamen organik tarım yapmak istiyorum. Buradaki insanlara rol model olmak istiyorum. Çok verimli arazimiz var. Bakir araziler ancak değerlendirilmiyor maalesef. İnşallah ben öncülük yapıp, onları seracılığa yönlendiririm."

Ürün, ay sonunda serada domates üretimine başlayacağını ifade etti.

09 Ağu 2020 - 13:18 AA - Gündem

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