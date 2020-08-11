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11 Ağu 2020 - 13:53- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 13:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''Asla unutmayacağız"

"Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız. Asla unutmayacağız"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 3'üncü yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından "#İyikivarsınEren #FerhatGedik" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

11 Ağu 2020 - 13:53 AA Ankara- Gündem

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