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13 Ağu 2020 - 15:17- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 15:19

Adıyaman'da 27 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.

13 Ağu 2020 - 15:17 AA - Gündem

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