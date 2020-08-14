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14 Ağu 2020 - 13:33- Gündem G: 14 Ağu 2020 - 13:34

Hatay'da ölü yunus kıyıya vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Çevlik Mahallesi kıyısında ölü yunus olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Samandağ Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus, boş bir alanda gömüldü.

14 Ağu 2020 - 13:33 AA Hatay- Gündem

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