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15 Ağu 2020 - 12:45- Belediyeler G: 15 Ağu 2020 - 12:46

Keçiören Belediyesi'nden okullara boya yardımı - Ankara

Keçiören Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla ilçedeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanması için boya yardımı yaptı.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla ilçedeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanması için boya yardımı yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.” dedi.

2 BİN 200 KOVA BOYA DESTEĞİ

Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi bahçesine indirilen bin 500 adet plastik, 700 adet silikonlu iç cephe boyasının Keçiören’deki okullara dağıtımını gerçekleştiren Başkan Turgut Altınok, burada bulunan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve boya desteği alan okulların müdürleriyle uzun süre sohbet etti. Okul müdürlerinin taleplerini dinleyerek çeşitli notlar alan Başkan Altınok, bu taleplerin de yerine getirileceğini ifade etti.

“OKULLARI TEK TEK GEZDİK, TALEPLERİ DİNLEDİK”

Eğitime destek çalışmaları kapsamında kamu ve özel birçok okulda yenileme çalışması yürüttüklerinin bilgisini de veren Altınok şunları kaydetti:

“Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızda ağaçlandırma, çiçek dikim,  budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük. Eğitime destek projeleri kapsamında pandemi öncesinde okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinledik. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.”
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15 Ağu 2020 - 12:45 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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