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16 Ağu 2020 - 15:38- Gündem G: 16 Ağu 2020 - 15:39

Flaş Flaş! 65 yaş ve üstü için yeni kararlar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.

Tedbirler kapsamında, her türlü ticari iş yerlerinin yaya kaldırımlarına mal ve malzeme koyması da yasaklandı.

- Servislerde kamera zorunluluğu

31 Ağustos'tan itibaren, personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda, maske takma zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için araçlara kamera takılmasına karar verilirken, kayıtların da en az 30 gün süreyle saklı tutulması zorunluluğu getirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensiplerinden olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden, mesire ve piknik alanlarında, oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına da oy birliğiyle karar verildi.

Öte yandan, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

16 Ağu 2020 - 15:38 AA Manisa- Gündem

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