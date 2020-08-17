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17 Ağu 2020 - 15:55- Gündem G: 17 Ağu 2020 - 15:56

Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle tatbikat yapıldı

Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Erzurum'da tatbikat gerçekleştirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Erzurum'da tatbikat gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle yurt genelinde organize edilen tatbikatta, Erzurum Arama Kurtarma Birliği Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden geçen fay hattında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi aldı.

Erzurum Arama Kurtarma Birliği Müdürü Mehmet Rıza Andıç yönetimindeki ekipler, depremin meydana geldiği alana gelerek inceleme yaptı.

Senaryo gereği enkazın bulunduğu alana 5 araç ile gelen 30 personel, ilk önce alanda kimyasal madde ve gaz sızıntısı olup olmadığını araştırdı. Tatbikat alanında, bu çerçevede kaba aramanın yanı sıra sismik dinleme cihazı ile hassas arama ve köpekli arama gerçekleştirildi.

Köpekle yapılan aramada, enkaz altında kalan kişinin yeri belirlenerek, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Son teknolojik ekipmanlarla yapılan çalışmalarda, enkaz altında sıkışan kişi bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü olarak, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde senaryo gereği o günü canlandırdıklarını söyledi.

Yıkılan bölgeye ekiplerle gelerek son teknolojiyle arama çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Karsli, "Deprem alanına gelindiği zaman ilk önce kimyasal ve gaz araması ile kaba arama yapıldı. Ardından ince aramaya geçilip köpekli arama ve hassas cihazlara arama gerçekleştirildi. Enkazda bulunan yaralıya müdahale edilip enkaz altından çıkarıldı. Bu tür tatbikatları rutin olarak yapıyoruz. Her afete hazırlıklı olmak için sürekli kendimizi yenileyerek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Karsli, bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

17 Ağu 2020 - 15:55 AA Erzurum- Gündem

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