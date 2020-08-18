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18 Ağu 2020 - 20:29- Gündem G: 18 Ağu 2020 - 20:30

Bugün tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı! İşte Son Rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913'e yükseldi Sağlık Bakanı Koca: "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu
Bugün tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı! İşte Son Rakamlar mask

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 232 bin 913'e çıktı

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerini kullandı.

18 Ağu 2020 - 20:29 AA Ankara- Gündem

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