Her gün Fahrettin Koca tarafından düzenli olarak açıklanan koronavirüs verileri bugün de paylaşıldı. Açıklanan veriler ve Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte korkunç tablo gün yüzüne çıktı. Öyle ki, Ankara’da koronavirüs vakalarında çok hızlı bir yükseliş var. İşte detaylar…

Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre; Türkiye’de koronavirüs vaka sayısında artış büyük bir hızla devam ediyor. Bugün toplam 1.303 kişiye tanı koyuldu, 1002 kişi iyileşti ve 23 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 6039’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 233.915 kişi olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu. (19 Ağustos 2020 Saat:20.24)

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor."

"( Kovid-19)Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak."

"( Kovid-19) İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır."

HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Ankara’da Vaka Sayıları Hızla Tırmanıyor

Ankara’da ve Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısında hızlı artış devam ediyor. Türkiye’nin ilçe ilçe, mahalle mahalle koronavirüs yoğunluk haritasının gösterildiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması da bu artışı net bir şekilde doğrulamış oldu. 1 Temmuz tarihindeki koronavirüs yoğunluğuyla, 19 Ağustos 2020 tarihindeki koronavirüs yoğunluğu karşılaştırma içerisine alındığında aradaki fark büyük korku yarattı.

Ankara’nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalarını aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz.

Sincan, Etimesgut ve Keçiören’de Korkunç Tablo

Ankara’da 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmasına bakıldığında tüm ilçelerde büyük bir artış olduğu net bir şekilde görülüyor. Özellikle Etimesgut ve Keçiören de; hemen hemen tüm konumlar kırmızı işaretli, yani tamamıyla vaka sayısının oldukça üst seviyede olduğu ilçeler olarak işaretli. Bu da; söz konusu bölgelerde riskin git gide çoğaldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceğini gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, doktorlar ve sağlık birimlerinin açıkladığı her türlü önleme uyulması, maskesiz dışarı çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunmasıyla birlikte düzelecek bu tablo için bireysel değil, toplumsal hareket edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaşanacaklar; oldukça kötü sonuçlar doğurabilir ki,, aşağıda galerimizde bulunan koronavirüs tablosu da bunun en güzel örneği olarak öne çıkıyor. Buradan Haberlerankara.com olarak tüm Ankara halkını; ekstra önlem almaya davet ediyor, onların da; tanıdıklarını önlem almaya davet etmesini temenni ediyoruz. İşte o tablolar…

1 Temmuz – 19 Ağustos - AKYURT KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - BALA KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - ÇANKAYA KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - ÇUBUK KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - ETİMESGUT KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - GÖLBAŞI KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - KEÇİÖREN KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - MAMAK KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - PURSAKLAR KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - SİNCAN KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Temmuz – 19 Ağustos - YENİMAHALLE KARŞILAŞTIRMALI KORONAVİRÜS TABLOSU