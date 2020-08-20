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20 Ağu 2020 - 13:34- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 13:37

Covid -19 Çıg Gibi Büyüyor! Sayı 22 milyon 602 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 602 bini geçti. Virüs nedeniyle 791 bin 401 kişi yaşamını yitirdi
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 602 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 791 bin 401 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 602 bin 98'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 319 bin 76 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 491 bin 621 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 701 bin 162 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 176 bin 342 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 460 bin 413), Hindistan (2 milyon 841 bin 337), Rusya (942 bin 106), Güney Afrika (596 bin 60), Peru (558 bin 420), Meksika (537 bin 31), Kolombiya (502 bin 178), Şili (390 bin 37), İspanya (387 bin 985), İran (350 bin 279), İngiltere (321 bin 98), Arjantin (312 bin 659), Suudi Arabistan (302 bin 686), Pakistan (290 bin 958), Bangladeş (285 bin 91), İtalya (255 bin 278) ve Türkiye (253 bin 108)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (111 bin 189), Meksika (58 bin 481), Hindistan (54 bin 17), İngiltere (41 bin 397), İtalya (35 bin 412), Fransa (30 bin 468), İspanya (28 bin 797), Peru (26 bin 834), İran (20 bin 125), Rusya (16 bin 99), Kolombiya (15 bin 979), Güney Afrika (12 bin 423) ve Şili (10 bin 578)."

20 Ağu 2020 - 13:34 AA Ankara- Gündem

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