Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Ağu 2020 - 13:34- Gündem G: 23 Ağu 2020 - 13:57

Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat...

Hazinece; SGK'ya minimum 53.700.000.000 TL değerinde "devlet katkı ödenmeme" durumlarına yönelik; "sıkıntı oluşturması söz konusu olabilecek bir gelişme" değerlendirmesi yapıldı. Bu gelişmeden ise; emekliler direkt olarak etkilenebilir. İşte konuyla ilgili tüm detaylar... Kötü haber gelecek mi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hazine içerisinde yaklaşık olarak 15 aydır; Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken katkı payı ödemesi konusu; birkaç gün önce ortaya çıktı ve oldukça şaşırttı. Eğer söz konusu durum aynı şekilde, hiçbir pozitif gelişme yaşanmadan devam ederse milyonlarca emekli için çok kötü durumlar yaşanabilir. 

Ekonomi üzerinde ana durgunluğun nedeni; sosyal güvenlik içerisinde açıklar oldu. Bu açıklar Nutuk.com.tr'nin yaptığı iddialara göre resmen kapatılmaz bir hale büründü. Torba yasalar ve borçlanma limitlerine göre de söz konusu durumun sürekli olarak artış göstermesini sağlamakta olan hükümet, iktisat kural durumlarını da hemen hemen her gün iyiden iyiye geride bırakmış durumda.

Yine Nutuk.com.tr'nin iddialarına göre; bu anlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebat genel müdürlüğünün üzerinde; sosyal güvenlik bütçe istatistiklerine göre de; farklı durumların meydana gelmesi söz konusu olabilecek. Bu anlarda; 2019 - 2020 yıllarında Ocak ve Mart dönemine bakılarak öncelikli olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla birlikte genel sağlık sigortası primine yönelik yapılması gerekli olan; devlet katkısının ödenmediği dikkatleri üzerine çekti.

Kötü Durum...

Konuyla ilgili yapılan haberler ve çıkan söylentilere göre; hazine devlet katkısı kısmını ödememesi; sonrasında bu durumun yakın gelecekte emekli aylık ve ödenekleriyle ilgili olarak sağlık - tedavi hizmetleri için gerekli olan ödeme sorunların yaşanması noktasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu durumda; kuvvetli bir ihtimal olarak da bilinirken, zaman zaman olarak karşıya çıkan sağlık hizmetleri alanlarında ise kurumdan alınacak ve alınamayacakların dile getirilmesi biliniyor. Sağlık gereçleri borçlarının ödenmesi adına indirim isteniyor olması da, kamunun tavırlı durumları ise twitter'da dahi aktif bir şekilde dile getirilir bir vaziyet aldı.

Kısa bir süre zaman öncesinde, Türkiye Sağlık Endüstri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olan Metin Demir ile birlikte bu alanda yer almakta olan üyelerden bir tanesine karşılık olarak verilen bir Tweet ise dikkatleri üzerine çekti.

Bu anlarda; "Söz istiyoruz, kamu hastanelerinde vade süresi şartnamede yazan tarihte ödensin diye söz istiyoruz. Geçmiş alacaklardan indirim uygulanmasın, söz istiyoruz. Verdiğiniz sözü tutun" çıkışına sendika Başkanı Demir, söz verseler ne olacak, karşılıklı masal anlatmaya devam edeceğiz diyerek şok bir çıkış yaptı ve daha fazla yapılacak olan istihdam ve potansiyele yazık olduğunu dile getirdi. 

23 Ağu 2020 - 13:34 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 6 Kişilik Terör Örgütü Vakası! Polislerin İnce Çalışması, Belki de Bir Faciayı Engelledi mask
Ankara'da 6 Kişilik Terör Örgütü Vakası! Polislerin İnce Çalışması, Belki de Bir Faciayı Engelledi
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine! mask
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine!
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar... mask
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar...
Mali'de darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu mask
Mali'de darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu
Trabzon Daire Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Trabzon Daire Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım mask
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 20 tır insani yardım
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay mask
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı mask
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı mask
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek... mask
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı... mask
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine! mask
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine!

GALERİ

Başkent Market’in İkincisi Mamak Şafaktepe’de Açıldı mask
Başkent Market’in İkincisi Mamak Şafaktepe’de Açıldı
Başkan Altınok: "Sokak canlılarımızı yaşatmak bizim görevimiz" mask
Başkan Altınok: "Sokak canlılarımızı yaşatmak bizim görevimiz"
Mamak'ta Bir günde üç temel atıldı! Mamak Belediyesi iki konak bir gençlik merkezi yapımına start verdi mask
Mamak'ta Bir günde üç temel atıldı! Mamak Belediyesi iki konak bir gençlik merkezi yapımına start verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi mask
Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi
Kırıkkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı!: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kırıkkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı!: 1 ölü, 4 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL