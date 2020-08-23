Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat...

Hazine içerisinde yaklaşık olarak 15 aydır; Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken katkı payı ödemesi konusu; birkaç gün önce ortaya çıktı ve oldukça şaşırttı. Eğer söz konusu durum aynı şekilde, hiçbir pozitif gelişme yaşanmadan devam ederse milyonlarca emekli için çok kötü durumlar yaşanabilir.

Ekonomi üzerinde ana durgunluğun nedeni; sosyal güvenlik içerisinde açıklar oldu. Bu açıklar Nutuk.com.tr'nin yaptığı iddialara göre resmen kapatılmaz bir hale büründü. Torba yasalar ve borçlanma limitlerine göre de söz konusu durumun sürekli olarak artış göstermesini sağlamakta olan hükümet, iktisat kural durumlarını da hemen hemen her gün iyiden iyiye geride bırakmış durumda.

Yine Nutuk.com.tr'nin iddialarına göre; bu anlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebat genel müdürlüğünün üzerinde; sosyal güvenlik bütçe istatistiklerine göre de; farklı durumların meydana gelmesi söz konusu olabilecek. Bu anlarda; 2019 - 2020 yıllarında Ocak ve Mart dönemine bakılarak öncelikli olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla birlikte genel sağlık sigortası primine yönelik yapılması gerekli olan; devlet katkısının ödenmediği dikkatleri üzerine çekti.

Kötü Durum...

Konuyla ilgili yapılan haberler ve çıkan söylentilere göre; hazine devlet katkısı kısmını ödememesi; sonrasında bu durumun yakın gelecekte emekli aylık ve ödenekleriyle ilgili olarak sağlık - tedavi hizmetleri için gerekli olan ödeme sorunların yaşanması noktasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu durumda; kuvvetli bir ihtimal olarak da bilinirken, zaman zaman olarak karşıya çıkan sağlık hizmetleri alanlarında ise kurumdan alınacak ve alınamayacakların dile getirilmesi biliniyor. Sağlık gereçleri borçlarının ödenmesi adına indirim isteniyor olması da, kamunun tavırlı durumları ise twitter'da dahi aktif bir şekilde dile getirilir bir vaziyet aldı.

Kısa bir süre zaman öncesinde, Türkiye Sağlık Endüstri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olan Metin Demir ile birlikte bu alanda yer almakta olan üyelerden bir tanesine karşılık olarak verilen bir Tweet ise dikkatleri üzerine çekti.

Bu anlarda; "Söz istiyoruz, kamu hastanelerinde vade süresi şartnamede yazan tarihte ödensin diye söz istiyoruz. Geçmiş alacaklardan indirim uygulanmasın, söz istiyoruz. Verdiğiniz sözü tutun" çıkışına sendika Başkanı Demir, söz verseler ne olacak, karşılıklı masal anlatmaya devam edeceğiz diyerek şok bir çıkış yaptı ve daha fazla yapılacak olan istihdam ve potansiyele yazık olduğunu dile getirdi.