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24 Ağu 2020 - 15:59- Gündem G: 24 Ağu 2020 - 16:04

Yeni koronavirüs yasakları yolda mı? Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

24 Ağu 2020 - 15:59 AA Ankara- Gündem

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