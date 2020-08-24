İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu."
24 Ağu 2020 - 16:14- Gündem Güncelleme: 24 Ağu 2020 - 16:15
Son Dakika! Bakan Soylu: ''Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.