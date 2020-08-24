24 Ağu 2020 - 16:14- Gündem

Son Dakika! Bakan Soylu: ''Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu."