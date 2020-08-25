Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Ağu 2020 - 11:20- Gündem G: 25 Ağu 2020 - 11:21

Bakan Pakdemirli: "Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, yangın alanındaki incelemesinin ardından Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, önceki gün Kuyubeli Mahallesi'nde başlayan yangına ilişkin bilgi verdi.

Meteorolojik şartların ağır koşulları içinde, saatte 35-40 kilometre esen rüzgarda, nemin yüzde 20'nin altında ve sıcaklığın çok yüksek olduğu bir coğrafyada çalışmalarını yaklaşık 2 güne yakındır sürdürdüklerini belirten Pakdemirli, "Çalışmaları sürdürürken 2 amfibi uçak, 19 helikopter, 16 kuruma ait 20 de dışarıdan gelen iş makinesi olmak kaydıyla 170 arazöze çıktık. Bunun 17 ekibini dün itibarıyla yeniledik. 750 personelimizi 830'a çıkarak, dün yorulan arkadaşlara da 80 arkadaşımızı takviye ederek çalışmalarımıza devam ettik." dedi.

Pakdemirli, yangından etkilenen 8 mahallenin muhtarlarıyla toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere 900'ün üzerinde de haneyi tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şükür bu olayda can kaybımız yok. Rabbime şükür ediyorum. Evlerin çoğunda da zarar yok ama zarar tespitlerine de başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da hasar tespitlerine başlamış durumdayız. Cumhurbaşkanımız da hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatını bize verdi." diye konuştu.

- "Yangın tamamen kontrol altında"

Bakan Pakdemirli, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) kaynaklarıyla vatandaşların yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba göstereceklerini dile getirdi.

Yangınla mücadelede birçok teknik kullandıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik. Dün yine Çürüklü Mahallesi'nde de maalesef bir ara mahalle risk altında girdi. Bu risk altına giren mahalleyi de korumak maksadıyla karşı ateş düşünüldü ama son anda da buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalarımız devam etti, sahadan ayrılmadık. Hem gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide birebir orman teşkilatımızla buluşarak hem onların eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık. Şu saat itibarıyla memnuniyetle söyleyebilirim, her şey kontrol altında. Ateşin etrafı çevrilmiş. Yer yer ufak tütenler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. Aslında geceden beridir büyük ölçüde bunu başardık ancak gece tekrar kuzey batı istikametinde parlayan bir ateş sebebiyle de işin açıkçası onu da garanti altına almak istedik ama artık sabah saatleri itibarıyla yangın tamamen kontrol altında."

Pakdemirli, yangına karşı çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.

- "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz"

Yöre halkına da yangınla mücadele sırasındaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Büyük bir acı, sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur durdular, çok sabırlı oldular onlara özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta orman teşkilatına, orman teşkilatının başındaki genel müdür arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şu saat itibarıyla yangın çıktığından beri buradalar ve hiç kimse uyumadı şu saate kadar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Valimize, belediye başkanlarına, milletvekillerine ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Pakdemirli, yangının çıkış sebebine ilişkin, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Valiliğimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma devam ediyor. Çok yönlü soruşturmanın da akabinde herhalde kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geçen yıla göre yüzde 30-40 daha fazla yangınımız var"

Bu sene orman yangınlarının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu sene, geçen yıla göre yüzde 30-40 daha fazla yangınımız var. Bunun anlamı daha çok çalışan teşkilat, daha çok teçhizata ihtiyaç demek. Bunların hepsinin karşılanması konusunda da en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye bu anlamda çok büyük bir kurumsal kapasite kazandırdık. Hem İHA'larımız olsun hem amfibik jet uçaklarımız olsun hem de yeni yeni ormana kazandırdığımız personelimizle ve yeni aldığımız teçhizatlar, arazözler ve diğer teçhizatlarla da yangınlarla dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz. Yarınlarda da inşallah gelecek nesillerden emanet aldığımız bu ormanlarımızı daha da fazla koruma imkanına sahip olacağız."

Pakdemirli, yangının çok parçalı bir alana yayıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim gördüğüm kadarıyla alanın belki dörtte birinde yangın var, dörtte üçünde yangın yok. Bu tarım arazilerini de kapsıyor, orman arazilerini de kapsıyor. Bu sebeple bu, ortalamanın üzerinde bir yangın olmakla beraber Türkiye'nin büyük yangınlarından bir tanesi değil. Kesin rakamlar çıkınca arkadaşlarımız, orman teşkilatım bunları paylaşır. Bunları istatistiksel olarak de her yıl da paylaşıyoruz, her yıl toplam yanan alanları da paylaşıyoruz. Arkadaşlar kesin hesapları çıkardıktan sonra bu paylaşımları da yapar. Şu ana kadar işin açıkçası bu hesabı yapmadık. Bizim buradaki ana amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Şükür soğutma faaliyetlerine başlayabildik."

25 Ağu 2020 - 11:20 AA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara ve işverenlere devletten tam destek mask
Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara ve işverenlere devletten tam destek
MSB: ''Somali'ye 12 arazi aracı teslim edildi'' mask
MSB: ''Somali'ye 12 arazi aracı teslim edildi''
Bakan Soylu, Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor mask
Bakan Soylu, Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..." mask
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."
Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı! Ağır hasta sayısında artış devam ediyor - İşte Son Rakamlar mask
Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı! Ağır hasta sayısında artış devam ediyor - İşte Son Rakamlar
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..." mask
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı mask
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu! mask
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo!
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat... mask
Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat...

GALERİ

Türkiye İstatistik Kurumu'na 50 uzman yardımcısı alacak! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru yeri mask
Türkiye İstatistik Kurumu'na 50 uzman yardımcısı alacak! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru yeri
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Video Haber mask
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Video Haber
Ankara'da yol kenarında sızan alkollü vatandaş hastaneye götürüldü mask
Ankara'da yol kenarında sızan alkollü vatandaş hastaneye götürüldü
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı! İşte Klip ve Sözleri mask
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı! İşte Klip ve Sözleri
Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı mask
Ankara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Beşiktaş kafilesi Selanik'te - Beşiktaş Foto Haber mask
Beşiktaş kafilesi Selanik'te - Beşiktaş Foto Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL